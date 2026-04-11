Başbakanlardan edebiyatçılara, bilim insanlarından sanatçılara kadar Türkiye’nin sembol isimlerini mezun eden İstanbul Erkek Lisesi’nde, Almanca eğitim modelinin terk edileceği konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre, okulun mevcut yapısının değiştirilerek "yüzde 50 Almanca, yüzde 50 İngilizce" kontenjan sistemine geçilmesi planlanıyor.

Uzmanlar, bu adımın okulun uluslararası akademik kimliğine darbe vuracağı uyarısında bulundu.

Uyarılara göre, Alman eğitim sistemiyle entegrasyonun zayıflaması durumunda, öğrencilerin uluslararası diploma imkanı ortadan kalkabilir. Haberhürriyeti.com'un aktardığına göre, mezunlar, okulun liyakat temelli yapısının siyasi tercihlere kurban edilmesinden endişe duyuyor.

"TADİLAT" DENİLEREK BOŞALTILDI, "AKADEMİ" OLDU

Tarihi liselerle ilgili bir diğer kriz ise binaların kullanım amacı üzerinden yaşanıyor. Yaklaşık 4 yıl önce restorasyon gerekçesiyle boşaltılan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Cağaloğlu Kız MTAL ve Suphi Paşa MTAL binalarına, eğitim öğretim başlaması beklenirken "Milli Eğitim Akademisi" tabelaları asıldı.

Eğitim-İş 1 No'lu Şube Başkanı Gül İnce Canıçevik, sürecin şeffaf yürütülmediğini belirterek "Öğrenciler geri dönecek diye beklenirken binalar akademiye dönüştürüldü. Sultanahmet MTAL’in 30 ay sonra Suphi Paşa MTAL’ye devredileceği, ardından binaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bırakılacağı iddia ediliyor." dedi.

MAĞDURİYET ZİRVEDE: GECE 22.00’YE KADAR DERS

Okulların kapatılması ve binaların el değiştirmesi, hem öğrencileri hem de öğretmenleri kaosa sürüklediğini söyleyen Canıçevik "Farklı okullara dağıtılan öğrenciler, binaların yetersizliği nedeniyle gece saat 22.00’ye kadar okulda kalmak zorunda kalıyor. Milyonluk atölye yatırımları ve makinelerin hurdaya döndüğü, öğretmenlerin ise yeni okullarında "norm fazlası" durumuna düştüğü belirtiliyor." dedi.

3 BAŞBAKAN MEZUN OLMUŞTU

Eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz da İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun.

Öte yandan, köklü eğitim kurumlarının kimliklerini ve binalarını korumak adına yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.