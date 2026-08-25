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Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nde Ağustos ayı raporu paylaşıldı.

Anketin en dikkat çekici bulgularından biri, geçmiş ve gelecek enflasyon algısındaki ayrışma oldu.

Gelecek 12 ay içinde katılımcıların önümüzdeki bir yıla dair enflasyon beklentisi düşüş ivmesini koruyarak Temmuz'daki yüzde 45 seviyesinden yüzde 44'e düştü.

Geçmiş 12 ay için "hissedilen enflasyon" oranı iki puanlık artışla yüzde 51'den yüzde 53'e tırmandı.

Merkez Bankası, Ağustos 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,69'a düşerken; reel sektörde yüzde 32,80'e, hanehalkında ise yüzde 45,58'e yükselmişti.

Koç Üniversitesi'nin 12 aylık enflasyon tahmini piyasa katılımcıları ve reel sektörü geride bıraktığını gösterdi.

ORTA VADEDE (3 YILLIK) ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hanehalkının önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin enflasyon tahminlerinde yüzde 20 ile 30 bandı ağırlık kazanmaya başladı. Bu aralıkta enflasyon bekleyenlerin oranı Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 21 iken, Ağustos'ta yüzde 23'e yükseldi. Katılımcıların yüzde 19'u enflasyonun yüzde 30-40 aralığında gerçekleşeceğini düşünürken, yüzde 60'ın üzerinde karamsar bir tablo bekleyenlerin oranı yüzde 16'da kaldı.

DOLAR/TL'DE YENİ TAHMİN: 62,1 TL

Vatandaşın döviz kurlarına yönelik beklentilerinde belirgin bir artış yaşandı. Temmuz ayında 59,9 TL olan 12 ay sonrasına ait ortalama Dolar/TL beklentisi, Ağustos ayında 62,1 TL seviyesine ulaştı.

Anket, kur tahmini yüksek olanların enflasyon beklentisinin de yüksek olduğunu ortaya koydu. Doların 49 TL'nin altında kalacağını öngören grubun enflasyon tahmini yüzde 41'de kalırken, doların 80 TL'yi aşacağını düşünenlerde bu oran yüzde 50'ye kadar çıkıyor.