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Ekran macerasını dört sezondur sürdüren Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, yapımcı Faruk Turgut’tan projenin geleceğine dair kritik değerlendirmeler geldi. Gazeteci Alev Gürsoy Cimin’in YouTube’da yayınlanan "Bak Burası Çok Önemli" programına konuk olan Turgut, hem televizyon sektöründeki reyting rekabetine hem de hikâyeyi ne zaman sonlandıracaklarına dair dikkat çeken mesajlar verdi.

"6 REYTİNGİN ALTINDAKİ DİZİLER İÇİN RİSK VAR"

Televizyon dünyasındaki reyting dengelerinin projelerin ömrünü belirlediğini vurgulayan Faruk Turgut, sektördeki kritik eşiğe işaret etti. 6 reyting seviyesinin altında kalan yapımların final riski taşıdığını belirten Turgut, Kızılcık Şerbeti’nin de sonsuza kadar uzamayacağını ve makul bir noktada sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

"APO YOKSA 10. KEZ EVLENECEK"

Yüksek izlenme oranlarına güvenerek bir projeyi gereğinden fazla uzatmayı doğru bulmadığını dile getiren Turgut, süreci şu sözlerle özetledi:

"Artık makul bir yerde bitecek. Bir de şöyle; artık tadında bırakmak lazım. Yani hani uzadıkça 'bunun etinden, sütünden, şuyundan, buyundan faydalanalım' demek de doğru bir tavır değil."

Senaryonun bir kısır döngüye girmemesi gerektiğine değinen ünlü yapımcı, dizinin popüler karakteri Abdullah Ünal (Apo) üzerinden esprili bir örnek vererek, "Hikayeyi dönüp dönüp tekrara sokmanın da bir anlamı yok. Yoksa Apo 10. kez evlenecek zaten" ifadelerini kullandı.