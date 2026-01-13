Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin önünde binmek için hafif ticari aracın yanına yaklaşan Muhmmet Yeşil ve Bekir Yeşil, kız kaçırma nedeniyle husumet yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Muhammet Yeşil

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Bekir Yeşil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.