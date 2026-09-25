Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti

DANA- KUZU KIYMADA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın güncel listesinde yer alan bir diğer ürün ise Mezitli’de faaliyet gösteren Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık’a ait dana-kuzu karışık kıyma oldu.