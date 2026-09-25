Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti

Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül 2026’da güncellediği taklit ve tağşiş listesinde dikkat çeken ürünler yer aldı. Bazı kıymaların ve sumağın içinden çıkanlar şoke etti.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 1

Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumak üzerinde yapılan incelemede, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 2

Bakanlığın 23 Eylül 2026 tarihinde güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Mersin’de faaliyet gösteren işletmelere ait ürünler de yer aldı.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 3

Listede Akdeniz ilçesindeki bir işletmenin satışa sunduğu çiğ kırmızı et kıymasında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği belirtildi.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 4

DANA- KUZU KIYMADA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın güncel listesinde yer alan bir diğer ürün ise Mezitli’de faaliyet gösteren Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık’a ait dana-kuzu karışık kıyma oldu.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 5

Söz konusu üründe sakatat tespit edildiği belirtildi.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 6

TARSUS'TAKİ SUMAKTA YASAKLI BOYA

Listede Mersin’in Tarsus ilçesinden bir baharat ürünü de yer aldı.

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Kıyma ve sumakta skandal detay: İçinden çıkanlar şoke etti - Resim: 7

Baharat ürünlerindeki renk ve görünümün tüketicilerin satın alma tercihinde etkili olması nedeniyle, mevzuata uygun olmayan renklendiricilerin kullanılması gıda güvenliği açısından dikkat çeken bir konu olarak öne çıkıyor.

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