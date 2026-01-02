Dünya genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte viral salgınlar tırmanışa geçerken, tıp dünyasından korkutan bir uyarı geldi.

Kış aylarında yaygınlaşan adenovirüs ve influenza gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, sadece akciğerleri değil, doğrudan göz sağlığını da tehdit ettiği bildirildi.

Uzmanlar; yanma, batma ve sulanma gibi basit görünen belirtilerin arkasında yatan tehlikeye dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Yapılan son klinik araştırmalar, viral enfeksiyon geçiren hastaların yaklaşık %15’inde "Epidemik Keratoconjunctivitis" (EKC) geliştiğini ortaya koydu. Bu durumun, gözün en dış tabakası olan korneada küçük beyaz lekeler bıraktığı ve ışığa duyarlılığı artırdığı saptandı. Özellikle kışın kapalı ve nemsiz ortamların, virüslerin göz yüzeyinde tutunmasını kolaylaştırdığı tespit edildi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Christopher J. Hodge, virüslerin oküler (gözle ilgili) yayılımının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Hodge, "Viral konjonktivit vakalarının kış aylarında %30 oranında arttığını gözlemledik. Hastaların ellerini gözlerine temas ettirmesi, virüsün doğrudan kornea dokusuna ekilmesine neden oldu" şeklinde konuştu.

Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Reza Dana ise meselenin bağışıklık sistemiyle olan bağına değindi.

Prof. Dana, "Bağışıklık sistemi solunum yolu enfeksiyonuyla savaşırken, göz yüzeyindeki savunma bariyerleri zayıfladı. Bu durum, basit bir kızarıklığın hızla şiddetli bir iltihaba dönüşmesine zemin hazırladı" ifadesini kullandı.

İHMAL EDİLEN BELİRTİLER KRONİKLEŞTİ

Haber merkezlerine ulaşan bilgilere göre, pek çok hastanın "soğuktan oldu" diyerek geçiştirdiği semptomların, tedavi edilmediği takdirde "kuru göz sendromu" gibi kronik rahatsızlıklara dönüştüğü belirtildi.

Uzmanlar, özellikle sabahları oluşan çapaklanma ve yoğun kızarıklık durumunda vakit kaybetmeden profesyonel yardım alınması gerektiğini kaydetti.