Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar

Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar

Kütahya’da kışın habercisi olarak bilinen alıç, dağlardan toplanarak satışa sunulmaya başladı. Doğal olarak yetişen meyvenin kilogramı 50 liradan satılırken, alıçtan reçel ve marmelat da yapılıyor.

Kaynak: İHA
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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 1

Kütahya’da sonbaharın gelmesiyle birlikte dağlık bölgelerde yetişen alıç, tezgâhlarda satışa sunulmaya başladı.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 2

Kışın habercisi olarak nitelendirilen meyve, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 3

Dağlardan topladığı alıçları kentte satışa çıkaran seyyar satıcı Mustafa Akan, meyvenin herhangi bir özel bakım gerektirmeden doğal ortamında yetiştiğini belirtti.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 4

Akan, alıç toplamaya yaz mevsiminin sonlarından itibaren başladıklarını ifade etti.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 5

Alıçların fındık büyüklüğünde olduğunu aktaran Akan, meyvenin ekşimsi bir tada sahip olduğunu söyledi.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 6

Sarı ve turuncu başta olmak üzere farklı renklerde alıç bulunduğunu belirten Akan, renklerine göre meyvelerin lezzet ve aromalarının da değiştiğini dile getirdi.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 7

Alıcın kullanımının taze tüketimle sınırlı olmadığını belirten Akan, yörede bu meyveden reçel ve marmelat da hazırlandığını söyledi.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 8

Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu ifade ettiği alıcın özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı tüketildiğini aktardı.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 9

Dağlardan toplanan ürünlerin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Akan, alıcın kilogramını 50 liradan sattıklarını kaydetti.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 10

Üründe kimyasal katkı maddesi bulunmadığını belirten Akan, doğal ve yöresel ürün tercih edenlerin dağlardan toplanan alıca yöneldiğini ifade etti.

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Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar - Resim: 11

Kütahya’da sonbaharla birlikte tezgâhlara çıkan alıç, kendine özgü ekşimsi tadı ve doğal yapısıyla vatandaşların ilgisini görmeye devam ediyor.

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