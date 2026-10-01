Kütahya’da sonbaharın gelmesiyle birlikte dağlık bölgelerde yetişen alıç, tezgâhlarda satışa sunulmaya başladı.
Kışın habercisini doğadan topluyorlar, kilosu 50 liraya satıyorlar
Kütahya’da kışın habercisi olarak bilinen alıç, dağlardan toplanarak satışa sunulmaya başladı. Doğal olarak yetişen meyvenin kilogramı 50 liradan satılırken, alıçtan reçel ve marmelat da yapılıyor.Kaynak: İHA
Kışın habercisi olarak nitelendirilen meyve, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor.
Dağlardan topladığı alıçları kentte satışa çıkaran seyyar satıcı Mustafa Akan, meyvenin herhangi bir özel bakım gerektirmeden doğal ortamında yetiştiğini belirtti.
Akan, alıç toplamaya yaz mevsiminin sonlarından itibaren başladıklarını ifade etti.
Alıçların fındık büyüklüğünde olduğunu aktaran Akan, meyvenin ekşimsi bir tada sahip olduğunu söyledi.
Sarı ve turuncu başta olmak üzere farklı renklerde alıç bulunduğunu belirten Akan, renklerine göre meyvelerin lezzet ve aromalarının da değiştiğini dile getirdi.
Alıcın kullanımının taze tüketimle sınırlı olmadığını belirten Akan, yörede bu meyveden reçel ve marmelat da hazırlandığını söyledi.
Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu ifade ettiği alıcın özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı tüketildiğini aktardı.
Dağlardan toplanan ürünlerin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Akan, alıcın kilogramını 50 liradan sattıklarını kaydetti.
Üründe kimyasal katkı maddesi bulunmadığını belirten Akan, doğal ve yöresel ürün tercih edenlerin dağlardan toplanan alıca yöneldiğini ifade etti.
Kütahya’da sonbaharla birlikte tezgâhlara çıkan alıç, kendine özgü ekşimsi tadı ve doğal yapısıyla vatandaşların ilgisini görmeye devam ediyor.