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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerimizdeki saksı bitkileri de dinlenme dönemine giriyor. Ancak kaloriferlerin yanmasıyla bozulan nem dengesi ve azalan güneş ışığı, saksı çiçeklerini çürütme veya kurutma riski taşıyor. Profesyonel bir yetiştirici gibi düşünerek kış aylarında bitkilerinizi korumanın püf noktalarını derledik.

Bitkilerin metabolizması kışın yavaşlar. Toprağın üst yüzeyi kurumuş görünse bile derinleri nemli kalabilir. Sulama yapmadan önce parmağınızı toprağa batırarak nem kontrolü yapın. Ayrıca bitkilere asla buz gibi musluk suyu vermeyin; oda sıcaklığında dinlendirilmiş su kullanın.

KALORİFER VE ESİNTİDEN UZAK TUTUN

Isıtıcılar havayı kuruturken, sık açılan pencerelerden gelen soğuk rüzgar bitkilerde şok etkisi yaratır. Çiçeklerinizi doğrudan kalorifer peteklerinin üstüne veya pencerelerden gelen direkt soğuk hava akımına maruz kalmayacakları konumlara yerleştirin.

IŞIK AÇISINI DOĞRU AYARLAYIN

Kışın günler kısalır ve güneş ışığı zayıflar. Bitkilerinizi evinizin en çok ışık alan, tercihen güney veya batı cepheli pencerelerine yakınlaştırın. Yapraklarda toz birikmesini önlemek için nemli bir bezle silin; toz, ışık emilimini engeller.

Kuru ev havası, yaprak uçlarının sararmasına neden olur. Bitkilerinizin etrafına su dolu küçük kaplar koyarak veya yapraklarına ara sıra oda sıcaklığında su püskürterek ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz.

Kış, bitkilerin dinlenme ve uykuda kalma sürecidir. Bu dönemde verilen sıvı gübreler ve besin takviyeleri kökleri yakabilir. Besin takviyelerini ilkbahar aylarına kadar erteleyin.