Kış aylarının uzun ve sert geçtiği Sivas'ta mevsimsel değişimler ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Medicana Sivas Hastanesi Psikoloğu Burak Koçkanat, günlerin kısalması ve gün ışığının azalmasıyla ortaya çıkan kış depresyonuna karşı hayati uyarılarda bulundu.
Kış depresyonuna dikkat: Bu belirtiler var ise...
Kış aylarında ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve isteksizliğin mevsimsel değişimlere bağlı bir beden tepkisi olduğunu belirten Psikolog Burak Koçkanat, bu durumun haftalarca sürmesi halinde "kış depresyonuna" dönüşebileceği konusunda uyardı.Kaynak: İHA
Kışın hissedilen yorgunluk ve isteksizliğin psikolojik bir yanılsama olmadığını belirten Koçkanat, gün ışığı azaldıkça melatonin (uyku) ve serotonin (mutluluk) dengesinin değiştiğini ifade etti. Bu durum, bedenin mevsime uyum sağlama çabasından kaynaklanıyor.
Kışın tatlı krizleri, hüzün hissi ve daha çok uyuma isteği normal kabul ediliyor. Ancak Koçkanat; iş, ebeveynlik ve ekonomik kaygılar taşıyan genç yetişkinlerde bu durumun haftalarca sürmesi, sosyal hayattan çekilme ve işin aksaması halinde sıradan bir mevsim hüznünün aşıldığına dikkat çekiyor.
Mevsim değişimleri çocukları da etkiliyor. Psikolog Koçkanat'a göre;
Okul öncesi: Uyku bozukluğu, huzursuzluk ve sık ağlama,
İlkokul çağı: Okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı ve karın ağrısı,
Ergenler: Odaya kapanma, sinirlenme ve ekrana gömülme ile tepki veriyor.
Çocukların duygularını yönetmeyi ebeveynlerini izleyerek öğrendiğini vurgulayan Koçkanat, sürekli yorgun ve gergin hisseden anne-babaların ruh halinin tüm evin havasını değiştirdiğini ve çocukları doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti.
Uzmandan kış aylarını ailecek daha verimli ve sağlıklı geçirmek için 3 temel öneri:
Gün ışığından faydalanın: Sabah perdeleri açın, kahvaltıyı pencere kenarında yapın ve hafta sonları kısa yürüyüşlere çıkın.
Uyku düzenini koruyun: Bütün aile olarak sabit uyku saatlerine özen gösterin.
Ortak alan yaratın: Ekran yerine kutu oyunları, kitap saatleri ve birlikte yenen yemeklere vakit ayırın.
Yetişkinlerde iki haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk ve iştah kaybı varsa vakit kaybetmeden uzmana başvurulmalı. Çocuklarda ise davranış değişiklikleri haftalarca sürüyor, okul başarısı ve arkadaşlık ilişkileri bozuluyorsa profesyonel destek alınması öneriliyor.