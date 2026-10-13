Kış depresyonuna dikkat: Bu belirtiler var ise...

Kışın tatlı krizleri, hüzün hissi ve daha çok uyuma isteği normal kabul ediliyor. Ancak Koçkanat; iş, ebeveynlik ve ekonomik kaygılar taşıyan genç yetişkinlerde bu durumun haftalarca sürmesi, sosyal hayattan çekilme ve işin aksaması halinde sıradan bir mevsim hüznünün aşıldığına dikkat çekiyor.