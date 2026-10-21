Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen yabancı uyruklu O.K. ve A.K. yakalandı.

Şahısların iç beden muayenelerinde şüpheli maddeler tespit edildi. Hastanede tıbbi takibe alınan şahısların vücutlarından doğal yollarla çıkarılan toplam 100 kapsül içerisinde 731,42 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan haklarında adli işlem başlatılan O.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.