Dünyanın gözünün üstünde olduğu Kim Kardashian son açıklamasıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor
Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, yoğun iş temposu atlatmak için büyük sırrını itiraf ederken, işini kolaylaştıran çalışanların fazlalığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.Haber Merkezi
Yaptığı açıklamayla çokça tartışıldı ve eleştiri aldı.
İş temposu nedeniyle, çocuklarının bakımının nasıl olduğu konusu merak ediliyordu.
Kim Kardashian'ın 4'e 5 açıklaması ise yine tüm dünyada konuldu.
Kanye West ile olan evliliğinden North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunan 45 yaşındaki Kim Kardashian, çocuklarının bakımı için toplam 5 dadıdan destek aldığını duyurdu.
Dadıların hepsinin aynı anlarda görev yapmadığını belirten Kardashian, bir dadının sabit görevde olduğunu, diğer dört dadının ise vardiyalı ve dönüşümlü bir sistemle çalıştığını ifade etti.
"OKUL VE AKŞAM RUTİNLERİNİ KENDİM ÜSTLENİYORUM"
Geniş bir bakım ekibiyle çalışmasına rağmen annelik sorumluluklarını bizzat yerine getirdiğini vurgulayan Kardashian, çocuklarını okula kendisinin götürüp aldığını söyledi.
Akşam yemeklerini ailesiyle birlikte yediğini ve geceleri çocuklarına kitap okuduğunu belirten ünlü yıldız, çocuklarına karşı sabırlı ve sevgi dolu olduğunu ancak disiplin konusunda orta seviyede bir tutum sergilediğini aktardı.