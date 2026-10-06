Yeniçağ Gazetesi
06 Ekim 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor

Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, yoğun iş temposu atlatmak için büyük sırrını itiraf ederken, işini kolaylaştıran çalışanların fazlalığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 1

Dünyanın gözünün üstünde olduğu Kim Kardashian son açıklamasıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

1 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 2

Yaptığı açıklamayla çokça tartışıldı ve eleştiri aldı.

2 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 3

İş temposu nedeniyle, çocuklarının bakımının nasıl olduğu konusu merak ediliyordu.

3 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 4

Kim Kardashian'ın 4'e 5 açıklaması ise yine tüm dünyada konuldu.

4 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 5

Kanye West ile olan evliliğinden North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunan 45 yaşındaki Kim Kardashian, çocuklarının bakımı için toplam 5 dadıdan destek aldığını duyurdu.

5 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 6

Dadıların hepsinin aynı anlarda görev yapmadığını belirten Kardashian, bir dadının sabit görevde olduğunu, diğer dört dadının ise vardiyalı ve dönüşümlü bir sistemle çalıştığını ifade etti.

6 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 7

"OKUL VE AKŞAM RUTİNLERİNİ KENDİM ÜSTLENİYORUM"

7 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 8

Geniş bir bakım ekibiyle çalışmasına rağmen annelik sorumluluklarını bizzat yerine getirdiğini vurgulayan Kardashian, çocuklarını okula kendisinin götürüp aldığını söyledi.

8 9
Kim Kardashian'dan dumura uğratan itiraf: 4 kişiye 5 tane düşüyor - Resim: 9

Akşam yemeklerini ailesiyle birlikte yediğini ve geceleri çocuklarına kitap okuduğunu belirten ünlü yıldız, çocuklarına karşı sabırlı ve sevgi dolu olduğunu ancak disiplin konusunda orta seviyede bir tutum sergilediğini aktardı.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro