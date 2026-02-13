Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden Kuzey Kore’den çok az bilgi ediniliyor. Bilgi edinme konusundaki zorluklar koronavirüs salgını döneminde dış temsilcilikler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ülkeyi terk etmesi sonrası daha fazla arttı.

Ancak istihbarat servisleri Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ve ailesini yakından takip ediyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi yetkililerinin milletvekillerine verdiği son bilgiler dünya gündemine bomba gibi düştü. Buna göre istihbarat servisleri Kim Jong-un’un veliahtını bulduğunu değerlendiriyor.

Son dönemde Kuzey Kore liderinin yanında sıkça görülen genç kızı ülkenin bir sonraki lideri olarak yetiştirdiği düşünülüyor. Güney Koreli istihbarat yetkilileri, adının Kim Ju Ae olduğu düşünülen kızın ergenlik çağının henüz başında olduğunu düşünüyor.

Kuzey Kore’de şubat ayının sonlarına doğru büyük bir toplantı düzenlenecek. Beş yıl sonra ilk kez yapılacak büyük toplantıda ülke yönetimine yönelik yeni önceliklerin belirlenmesi ve bazı siyasal yapılanmaların düzenlenmesi bekleniyor. Kim Jong-un’un bu etkinlikte bir veliaht ilan edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Güney Koreli istihbarat yetkilileri, veliaht olması beklenen Kim Ju Ae’nin bu toplantıya katılıp katılmayacağını kendisine verilen protokol düzeyini, sembolik unvanları ve diğer ipuçlarını yakından izleyecek.

KİM JONG UN’UN ORTANCA ÇOCUĞU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Batılı istihbarat kaynakları, Kim Ju Ae’nin, Kim Jong-un’un ortanca çocuğu olduğunu düşünüyor. Dünya, Ju Ae'nin varlığından ilk kez 2013 yılında Amerikalı basketbol yıldızı Dennis Rodman'ın başkent Pyongyang'a yaptığı tartışmalı ziyaret sırasında haberdar oldu.

Ancak genç kız 2022 yılında Kim Jong-un’un kıtalararası balistik füze fırlatılmasını denetlediği sırada ilk defa kamuoyunun önüne çıktı. Genç kız, medyaya servis edilen bir fotoğrafta Kuzey Kore lideri ile el ele görüldü.

Sonrasında ülke içindeki çok sayıda etkinlikte de görülen genç kız yurt dışına ise ilk defa geçen yılın eylül ayında çıktı. Kim Ju Ae, babası ile birlikte Pekin’deki askeri geçit törenini birlikte izledi. Söz konusu törende Rusya Devlet Başkanı Putin gibi liderler de yer aldı.

Kuzey Kore’de devlet medyası Kim Ju Ae için sıklıkla “Canım kızım” gibi ifadeler kullandı.

Öte yandan Kim Jong-un kendisine bir veliaht seçse de o kişinin görevi devralması uzun yıllar sürebilir.

Ancak herkes Ju Ae'nin halef olarak belirlendiğini düşünmüyor. Bazı uzmanlar bunun sadece uluslararası ilgi çekmek için yapılmış bir halkla ilişkiler gösterisi olduğunu savunuyor.