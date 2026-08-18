Hatay’ın Hassa ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte sumak hasadı başladı. Yemeklerde kullanılan ve vatandaşlar tarafından özenle yetiştirilen sumağın kilosu 500 TL’den alıcı bulurken, yüksek fiyat ürüne olan ilgiyi de artırdı.
Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor: Tarlalarda ne oluyor?
Hatay’ın Hassa ilçesinde hasadı başlayan sumağın kilosu 500 TL’ye kadar yükseldi.Fiyatın yüksek olması nedeniyle ürüne ilgi artarken,bazı arazi sahipleri kendi arazilerindeki sumakların izinsiz toplandığını belirtiyor. Yaşanan tartışmaların ardından ilçe müftüsünden de dikkat çeken açıkladıKaynak: İHA
Ancak hasat döneminde yaşanan hareketlilik, arazi sahipleri ile izinsiz sumak toplayan vatandaşlar arasında tartışmalara neden oluyor.
TARLALARDA İZİNSİZ HASAT TARTIŞMASI
Hassa’da kendisine ait arazideki sumakların başkası tarafından toplandığını fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İzinsiz şekilde sumak toplayan kişi ile arazi sahibi arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü...
Arazi sahibinin tepkisi üzerine şahıs, “Sen toplamıyorsun diye geldim” diyerek kendisini savundu.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, “Kavga etmeyelim” ifadelerini kullanarak sakinleştirmeye çalıştı. Arazi sahibinin jandarmayı çağıracağını söylemesi üzerine bölgede gergin anlar yaşandı ve şahıs bir süre sonra araziden uzaklaştı.
MÜFTÜDEN SUMAK AÇIKLAMASI
Yaşanan olayın ardından Hassa İlçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını söyledi.
Yılmaz, kişinin kendi tapulu arazisinde yetişen ürünün, kendiliğinden oluşmuş olsa dahi mülkiyet kapsamında bulunduğunu belirtti.
Başkasına ait arazide izin olmadan ürün toplanamayacağını ifade eden Yılmaz, hazine arazilerinde de devlet izni olmadan ürün toplanmasının caiz olmadığını dile getirdi.
"AĞACIN BAŞINDA SUMAK KALMAMIŞ"
Bölgede benzer olayların sıklıkla yaşandığını belirten Abdulkadir Sarı da kendi arazisindeki sumakların başkaları tarafından toplandığını anlattı.
Arazisinde üç sumak ağacı bulunduğunu söyleyen Sarı, bir hafta önce yaptığı kontrolde ürünlerin henüz olmadığını, bir hafta sonra hasat için geldiklerinde ise ağaçların başında sumak kalmadığını belirtti.
Sarı, “Parası mühim değil ama biz kendi ekşimizi çıkarıyoruz. Kendi malımız olduğu için başka yerden almıyoruz. Almış götürmüş önemli değil ama böyle koparılmasından razı değiliz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
SUMAK HASADI DEVAM EDİYOR
Bölgede sumak hasadı sürerken, kilosu 500 TL’ye kadar ulaşması ürünü daha da dikkat çekici hale getirdi.
Yüksek fiyat nedeniyle artan ilginin arazi sahipleri açısından yeni sorunlara yol açmaması için ürünlerin izin alınarak toplanması gerektiği belirtiliyor.