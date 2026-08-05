Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yetiştirilen meşhur Bardacık incirinde hasat sezonu başladı. Tarlada 150-250 liradan alıcı bulan ürün, pazarda 350 liraya kadar yükselirken hem yurt içine gönderiliyor hem de Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 1

İzmir'in Torbalı ilçesinde yetiştirilen ve ince kabuğu, kırmızı içi ile kendine has aromasıyla ün yapan Bardacık incirinde hasat sezonu başladı.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, sıcaklar etkisini artırmadan ürünleri toplarken, kilosu pazarda 350 liraya kadar çıkan incire yoğun ilgi gösteriliyor.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 3

Tarlada 150-250 lira arasında satılan Bardacık inciri, kalitesine göre pazarlarda 250-350 lira arasında alıcı buluyor.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 4

REKOLTE ARTTI, ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Torbalı'nın Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, Bardacık incirinin dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan özel bir ürün olduğunu belirterek, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 5

Hascanlı, yaklaşık 300-350 dönümlük alanda üretim yapıldığını ifade ederek en büyük sorunlarının ise hasat döneminde işçi bulmak olduğunu dile getirdi.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 6

GÜNDE 20 TON HASAT YAPILIYOR

Çapak Mahallesi'nde her gün yaklaşık 20 ton Bardacık inciri hasat ediliyor.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 7

Toplanan ürünler başta Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Antalya ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasındaki market ve pazarlara gönderiliyor.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 8

Dondurulan Bardacık incirleri ise Avrupa ülkelerine ihraç edilerek dış pazarda da alıcı buluyor.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 9

100 YILLIK AĞAÇLAR HALA ÜRÜN VERİYOR

Uzun yıllardır Bardacık inciri üretimi yapan Mehmet Cin, bölgenin ikliminin bu ürün için büyük avantaj sağladığını belirterek...

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 10

"Bardacık inciri denildiğinde akla Torbalı'nın Çapak Köyü gelir" dedi.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 11

13 dönümlük bahçesinde üretim yaptığını söyleyen Cin, dedesinden kalan yaklaşık 100 yıllık incir ağacının da hâlâ verimli şekilde ürün verdiğini anlattı.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 12

"BU YIL ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLDU"

Kış aylarında alınan yağışların verimi artırdığını belirten üreticiler, ağaçların su ihtiyacını daha kolay karşılaması sayesinde ürün kalitesinin yükseldiğini ifade etti.

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Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 13

Temmuz ayında başlayan Bardacık inciri hasadının eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken, üreticiler hem iç piyasadan hem de ihracattan gelen yoğun talebin sezon boyunca sürmesini bekliyor.

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