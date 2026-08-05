İzmir'in Torbalı ilçesinde yetiştirilen ve ince kabuğu, kırmızı içi ile kendine has aromasıyla ün yapan Bardacık incirinde hasat sezonu başladı.
Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yetiştirilen meşhur Bardacık incirinde hasat sezonu başladı. Tarlada 150-250 liradan alıcı bulan ürün, pazarda 350 liraya kadar yükselirken hem yurt içine gönderiliyor hem de Avrupa'ya ihraç ediliyor.Kaynak: İHA
Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, sıcaklar etkisini artırmadan ürünleri toplarken, kilosu pazarda 350 liraya kadar çıkan incire yoğun ilgi gösteriliyor.
Tarlada 150-250 lira arasında satılan Bardacık inciri, kalitesine göre pazarlarda 250-350 lira arasında alıcı buluyor.
REKOLTE ARTTI, ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Torbalı'nın Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, Bardacık incirinin dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan özel bir ürün olduğunu belirterek, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.
Hascanlı, yaklaşık 300-350 dönümlük alanda üretim yapıldığını ifade ederek en büyük sorunlarının ise hasat döneminde işçi bulmak olduğunu dile getirdi.
GÜNDE 20 TON HASAT YAPILIYOR
Çapak Mahallesi'nde her gün yaklaşık 20 ton Bardacık inciri hasat ediliyor.
Toplanan ürünler başta Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Antalya ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasındaki market ve pazarlara gönderiliyor.
Dondurulan Bardacık incirleri ise Avrupa ülkelerine ihraç edilerek dış pazarda da alıcı buluyor.
100 YILLIK AĞAÇLAR HALA ÜRÜN VERİYOR
Uzun yıllardır Bardacık inciri üretimi yapan Mehmet Cin, bölgenin ikliminin bu ürün için büyük avantaj sağladığını belirterek...
"Bardacık inciri denildiğinde akla Torbalı'nın Çapak Köyü gelir" dedi.
13 dönümlük bahçesinde üretim yaptığını söyleyen Cin, dedesinden kalan yaklaşık 100 yıllık incir ağacının da hâlâ verimli şekilde ürün verdiğini anlattı.
"BU YIL ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLDU"
Kış aylarında alınan yağışların verimi artırdığını belirten üreticiler, ağaçların su ihtiyacını daha kolay karşılaması sayesinde ürün kalitesinin yükseldiğini ifade etti.
Temmuz ayında başlayan Bardacık inciri hasadının eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken, üreticiler hem iç piyasadan hem de ihracattan gelen yoğun talebin sezon boyunca sürmesini bekliyor.