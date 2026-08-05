Kilosu 350 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

REKOLTE ARTTI, ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Torbalı'nın Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, Bardacık incirinin dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan özel bir ürün olduğunu belirterek, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.