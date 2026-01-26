MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de Deniz Gürel ve Başak Şengül’e özel değerlendirmelerde bulundu.

odatv’nin haberine göre, DEM Parti heyetinin Meclis ziyareti sırasında kendisine hediye edilen kilime ilişkin konuşan Bahçeli şunları ifade etti:

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti.

Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum.

Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; ‘Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.’ ”

***

Bahçeli, devamla şunları da söyledi:

“DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı!

Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu.

O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra ‘Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun’ dedim ve ‘terörist elebaşı’ ifadesinden ‘kurucu önderlik’ tanımına geçtim.

A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır.

A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur.

Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.”

***

Türkiye Cumhuriyeti’nden kurucu önderi, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu noktadan Abdullah Öcalan’ı kurucu önder sayma noktasına bir doğru çizmek, mümkün değildir, olsa olsa ancak parabol çizilebilir.

Geometrik olarak parabol, üç boyutlu bir katı cisim olan koni ile bir düzlemin kesişim eğrisidir. Koni kesiti kimi zaman parabol, kimi zaman ise hiperbol, elips veya çember olarak isimlendirilir. Düzlemin koniyi farklı açılarla kesmesiyle farklı koni kesitleri oluşur.

***

Kilim dokumak konusuna gelince... Kilim dokumak Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Orta Asya’nın ve Anadolu’nun her köşesinde, kilim dokuma geleneği azalarak da olsa halen sürmektedir. Kilim, dokuyanın hayallerini, acılarını, sevgilerini, emellerini de yansıtır.

Fatih Kısaparmak’ın “Kilim dokudum” şiiri, yaşanmış bir öykünün ve kilimin türküsüdür:

Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur

Kilimin dilinden ancak anlayan okur

Sırlarımı verdim sana sevgimi verdim

Şu gönlümü kilim yaptım yoluna serdim

***

Ayıptır günahtır diye kilit vurdular dilime

Aşkı dokudum kilime anlıyor musun

Yetinmedim türkü yaktım, gayrı bu canımdan bıktım

Hani senin olacaktım dinliyor musun

***

Kilim kalbin aynasıdır gönlün sesidir

Her nakışı bir duygunun ifadesidir

Kilim sevgiliye çağrı aşka davettir

Kimi renkler şikâyettir kimi hasrettir

(Nakarat)

***

Ben şu gönül tezgâhında kilim dokudum

Erenlerin dergâhında aşkı okudum

Töremizde kilim demek ilim demektir

Kilim sevdadır özlemdir derttir istektir

(Nakarat)

***

Abdullah Öcalan da artık hangi emeli, arzusu, sevdası varsa, bunların kilime dokunmasını istemiş ve kilimin Bahçeli’ye hediye edilmesini sağlamıştır. Bu kilimin her bir düğümü, barış ve demokrasiyi değil, 1984 yılından beri Öcalan’ın yönettiği teröre kurban edilen 50 bin canı temsil etmektedir. Ayrıca motiflerdeki dörtgenlerin her birinin ortasında dört nokta kullanılmasının da bir mesajı olsa gerek!

“Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması” elbette önemlidir ama bunun yolu 50 bin kişinin ölümünden sorumlu olan kişiyi kurucu önder saymak değildir...