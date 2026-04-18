Genç kız polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında yaşandı.

Polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.