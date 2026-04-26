Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, yaşanan mağlubiyet sonrası konuşmakta zorlandığını belirterek, “Anlatamıyorum ki… Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta. Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim, utanç verici bir durum. Bu kadar taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor” dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, “Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde. Bir şey diyemiyorum” ifadelerini kullandı.