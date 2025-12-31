John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanal medyadan yapılan paylaşımda, “Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak” ifadesi kullanıldı.

Schlossberg, kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konduğunu bildirdi.

SCHLOSSBERG, TEŞHİS ANINA DAİR DUYGULARINI ŞÖYLE AKTARMIŞTI:

“Bana söylüyor olduklarına inanamadım. Bir gün önce havuzda dokuz aylık hamile hâlimle bir mil yüzmüştüm. Hasta değildim. Kendimi hasta hissetmiyordum. Tanıdığım en sağlıklı insanlardan biriydim.”

Eylül ayında Epstein-Barr virüsüne bağlı ciddi bir komplikasyon yaşadığını, virüsün böbreklerine zarar verdiğini ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirten Schlossberg, klinik denemelerden birinde doktorunun kendisine, “Seni bir yıl, belki daha fazla hayatta tutabilirim” dediğini aktardı.

Çevre gazeteciliği yapan Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ve tasarımcı Edwin Schlossberg’in ikinci çocuğu. Eşi George Moran ile 3 yaşında bir oğlu ve 1 yaşında bir kızı bulunan Schlossberg, hastalık sürecinde kardeşleri Rose ve Kongre adaylığını yeni açıklayan Jack'in çocuklarına baktığını, kendisine destek olduklarını söyledi.

Schlossberg, tedavi gördüğü dönemde kuzeni Robert F. Kennedy Jr.’ın Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak onaylanmasına da değindi. Kuzeninin bağımsız bir aday olarak girdiği başkanlık yarışını “kendisi ve ailesi için utanç verici” olarak nitelendirdi.

Kennedy ailesinin uzun yıllara yayılan trajedilerine göndermede bulunan Schlossberg, yaşadığı hastalığın annesi ve ailesi üzerinde yarattığı duygusal yükten duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

“Hayatım boyunca iyi bir öğrenci, iyi bir kardeş, iyi bir kız olmak istedim. Annemi üzmemek için hep çabaladım. Şimdi ailemizin hayatına yeni bir trajedi ekledim ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok"

KİMDİR?

Tatiana Celia Kennedy Schlossberg (5 Mayıs 1990 - 30 Aralık 2025), Amerikalı yazar ve çevre gazetecisidir. Yazıları The New York Times, The Washington Post, The Atlantic gibi yayın kuruluşlarında yayınlanmıştır.

New York şehrinde doğup büyüyen Schlossberg, Yale Üniversitesi mezunudur. Amerika Birleşik Devletleri 35. Başkanı John F. Kennedy'nin torunudur.