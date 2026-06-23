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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'nin derinleşen bir yönetme problemi yaşadığını vurgulayan Okuyan, iktidarın muhalefeti dağıtmayı başarmasına rağmen ülkeyi idare edecek kalıcı bir hikayesinin kalmadığını ifade etti. Okuyan söyleşisinden öne çıkan satırbaşları şu şekilde:



''AKP'NİN ELİNDE TOPLUMA SÖYLEYECEK BİR ÖYKÜSÜ KALMADI''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmalarını ve iktidarın mevcut siyasi stratejisini değerlendiren Kemal Okuyan, AKP'nin toplumda yeni bir heyecan yaratamadığını belirtti. İktidarın hamlelerinin sadece vakit kazanmaya yönelik olduğunu dile getiren Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefeti dağıtma niyetiyle hamleler yapılıyor ama öte yandan görüyoruz ki, AKP'nin elinde kendi öyküsü yok. Bir oyun kurma, heyecanlandıran, topluma bir şey söyleyen söylemleri yok. Bugün Ömer Çelik de yeni bir şey söylemedi. 'Çözüm' sürecine ilişkin de yeni bir şey yoktu. İsrail tehlikesine işaret etti. AKP zamanı durdurmuş durumda, vakit kazanmaya çalışıyorlar."



Seçimleri erkene çekme konusunda iktidarın isteksiz olduğunu ve bunun temel nedeninin ekonomi olduğunu belirten Okuyan, anketlerin de iktidar açısından iyi gitmediğini, AKP'nin oylarının artmadığını vurguladı.

''ERDOĞAN OYUN KURAN DEĞİL İYİ BİR OYUN BOZANDIR''

AKP'nin kuruluş dönemindeki söylem çeşitliliğini kaybettiğini ve artık sadece ittifakları dağıtarak ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Okuyan, Erdoğan'ın siyasi tarzına ilişkin net bir tespitte bulundu:

"Erdoğan'ın 25 yıllık öyküsüne bakınca Erdoğan iyi oyun kuran değil, iyi oyun bozandır. Bu siyasette ittifak bozmaktır. Böyle bakınca da şu gerçekle yüzleşiriz; doludizgin ittifak bozmaya devam ediyor. Altılı masanın bozulmasında AKP'nin müdahalesi olduğunu biliyoruz. Sonra CHP ile HDP ya da DEM arasında bir ilişki vardı, onu bozdular, yerine de bir şey koymadılar. Şimdi devam ediyor, CHP'nin içini bozuyorlar."

Türkiye'de sürekli olarak yıkan ama yerine yeni bir şey koyamayan bir siyasi özneyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden TKP Genel Sekreteri, bu durumun maliyetini en çok AKP'nin ödeyeceğini savundu.

''SİYASİ OPERASYONLAR BAŞARIYA ULAŞTI AMA ÜLKE YÖNETİLEMİYOR''



Öte yandan Okuyan; Ana muhalefet partisi CHP içerisindeki karışıklıklara ve iktidarın buradaki payına değinen Kemal Okuyan, operasyonel olarak AKP'nin başarılı olduğunu ancak bunun ülkenin temel sorunlarını çözmediğini belirtti. Okuyan, Türkiye'nin mevcut tablosunu ise

"Hayat pahalılığı sürüyor ve Türkiye konusuz yönetilebilir bir ülke değil. Diğer yandan DEM tabanında bir beklenti yaratıldı, ortada bir şey yok. Buradan umutlananlarda bir psikolojik kopuş başlıyor. Ülkede ana muhalefete oy veren ve vermek isteyenler arayış içerisinde. Bu kesim de tepkili. Asıl ilginci AKP tabanı da hoşnutsuz, herkes izliyor. Bu durum da AKP'nin işini kolaylaştırmıyor." sözleriyle özetledi.