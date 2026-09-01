Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il sürdüreceği ziyaret takvimine yeni bir çerçeve kazandırıldı. Parti, bugüne kadar münferit şekilde planlanan bu gezileri "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" başlığı altında toplayarak daha kapsamlı bir program yapısına dönüştürdü.

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Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor - Resim: 1

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği il ziyaretleri ve halk buluşmaları, "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" başlığı altında düzenlenecek.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla doğrudan temas kurması ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler paylaşması öngörülüyor. Programın ilk durağı yarın İzmir olacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor - Resim: 2

Yeni program başlığıyla gerçekleştirilecek ziyaretlerde, yerel sorunların yanı sıra Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündeminin de ele alınması bekleniyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor - Resim: 3

Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" programı çerçevesinde yarın İzmir'i ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun Suat Taşer Gösteri Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak İzmir programı kapsamında yurttaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" programına İzmir'den başlıyor - Resim: 4

İzmir ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde de benzer halk buluşmaları gerçekleştirmesi bekleniyor.

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