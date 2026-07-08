Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyü sınırları içinde yer alan ve Kelkit Vadisi’nin en önemli simgeleri arasında kabul edilen Hünkar Kalesi'ndeki dev Türk bayrağı, yürütülen titiz çalışmalarla yeniden eski görkemine kavuştu. Bölgenin en yüksek noktalarından birinde yer alan ay-yıldızlı eser, dağ zirvesindeki gurur verici duruşunu korumak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildi.
Kelkit Vadisi'nin zirvesindeki gurur: Dev Türk bayrağı yenilenen yüzüyle göz kamaştırıyor
Giresun'un Alucra ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı tarihi Hünkar Kalesi'nde bulunan 70 metrekarelik dev Türk bayrağının periyodik bakım ve boyama çalışmaları başarıyla tamamlandı.Kaynak: İHA
14 TON MERMER KULLANILARAK İNŞA EDİLDİ
Tarihi Hünkar Kalesi’ne 2010 yılında inşa edilen ve aradan geçen yıllara rağmen Alucra ile Kelkit Vadisi'nin en dikkat çeken sembolü olma özelliğini sürdüren dev eser, muazzam bir mühendislik ve işçilik örneği barındırıyor.
Yaklaşık 14 ton mermer kullanılarak dağ yamacına nakşedilen ve tam 70 metrekarelik bir alanı kaplayan dev ay-yıldız, zorlu coğrafi şartlara ve hava koşullarına karşı koruma altına alınıyor.
DERNEKTEN GELDİ: GELENEKSEL BAKIM TAMAMLANDI
Söz konusu gurur projesinin bakım, onarım ve boyama faaliyetleri, Alucra Köklüce Köyü Derneği tarafından her yıl düzenli ve gönüllü olarak yürütülüyor. Dernek yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada; yüksek rakım ve doğa şartları nedeniyle zamanla yıpranan dev eserin geleneksel bakım çalışmalarının bu yıl da büyük bir titizlikle ve başarıyla nihayete erdirildiği duyuruldu.
Yenilenen canlı renkleriyle vadiye yukarıdan bakan dev Türk bayrağı, bölgeden geçenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.