Kelkit Vadisi'nin zirvesindeki gurur: Dev Türk bayrağı yenilenen yüzüyle göz kamaştırıyor

DERNEKTEN GELDİ: GELENEKSEL BAKIM TAMAMLANDI

Söz konusu gurur projesinin bakım, onarım ve boyama faaliyetleri, Alucra Köklüce Köyü Derneği tarafından her yıl düzenli ve gönüllü olarak yürütülüyor. Dernek yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada; yüksek rakım ve doğa şartları nedeniyle zamanla yıpranan dev eserin geleneksel bakım çalışmalarının bu yıl da büyük bir titizlikle ve başarıyla nihayete erdirildiği duyuruldu.