TFF 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. 21'de Keçiörengücü’nün kontra atağında topu alan Junior Fernandes, çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 45. dakikada Hüseyin Bulut’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Wellinton, fileleri havalandırdı. İlk yarı 2-0 başkent ekibinin üstünlüğüyle bitti. 60'da ev sahibi farkı üçe çıkardı. Francis Ezeh, çalımlarla ceza sahasına kadar sokuldu. Ezeh’nin uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 76'da sağ kanattan geliştirdiği atakta Benny topu ceza sahasındaki Engjell Hoti’ye aktardı. Topu alan Hoti bekletmeden yaptığı şutta topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.

BOLUSPOR DEPLASMANDA DÖRT KÖŞE

Günün bir diğer maçında Boluspor, depasmanda Serikspor'u 4-1 yendi. Kırmızı beyazlılar 7'de Martynov'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi Serikspor 13'te Erhan Çelenk ile skoru dengeledi. 35'te Doğan Can Davas konuk takımı tekrar öne geçirdi. Serikspor 63'te Şeref Özcan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Boluspor 70'de Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı'nın filelere gönderdiği toplarla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.