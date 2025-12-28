Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki başkanlık yarışında koltuğu kapan Saran, Fenerbahçe Başkanı olmuş ve yeni bir dönem resmen başlamıştı. Süper Lig'deki heyecan üst seviyelerde devam ederken, sarı-lacivertliler de şampiyonluk yolunda başarılı bir grafik çizerek ilerlemesini sürdürürken, Türkiye gündemine uyuşturucu soruşturmaları ve gözaltılar oturdu.

İlerleyen süreçte, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın testinin pozitif çıkması ve özel hayatının deşifre olarak tüm Türkiye'nin odağına oturmasının ardından, Saran'ın ne yapacağı geniş çevrelerce merak edildi. Aynı zamanda uyuşturucu ve özel hayatına dair rakip takımlarca yapılan tezahüratlar Saran'ı etkilediği kadar, Fenerbahçe kulübünde ve taraftarlarda da huzursuzluk yarattı.

Tüm camianın yaşanan bu olayların akabinde fazlasıyla sarsılması nedeniyle, Fenerbahçe kulübünde başkanlık koltuğu için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle Sadettin Saran'ın nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, kulislerde Saran'ın istifa etmeye yakın olduğu konuşulmaya başlandı.

Ortaya atılan görüşlere göre, yönetimin istifa konusunda ikiye ayrıldığı bilgileri alınırken, bir grupta "kongre kararı alalım" fikrinin olduğu, diğer bir grupta ise; "transfer yapıp öyle ayrılalım" fikrinin hakim olduğu öğrenildi. Tüm yaşananlara rağmen ise Saran'ı destekleyenler de bulunuyor.