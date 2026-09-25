Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Kazdıkları kuyuda yakalandılar: Ürün yerine tarih peşindelerdi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma, bir çilek bahçesine operasyon düzenledi. Kazı yapan 6 kişi suçüstü yapılarak yakalandı.Kaynak: DHA
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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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İsabeyli Mahallesi’nde çilek bahçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, saat 16.30 sıralarında baskın yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürülürken, kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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