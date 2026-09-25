Kazdıkları kuyuda yakalandılar: Ürün yerine tarih peşindelerdi

Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürülürken, kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.