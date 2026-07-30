Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde başlayan orman yangını, aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hava desteğinin yanı sıra yüzlerce personel, arazöz, itfaiye ve iş makinesinin katıldığı amansız mücadele 2'nci gününde karadan sürdürülen çalışmalarla zaferle sonuçlandı.
Kazdağları eteklerindeki başlayan yangın 2. gününde... Bakan Yumaklı açıkladı: Tehlike devam ediyor
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde başlayarak iki gün boyunca yürekleri ağza getiren orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.Haber Merkezi
BAKAN YUMAKLI: 110 YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangın çıktığını ve bunlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, kritik noktalar olan Balıkesir-Edremit, Çanakkale-Ayvacık ve Antalya-Kumluca yangınlarında alevlerin tamamen söndürüldüğünü müjdeledi.
ALANYA VE FETHİYE'DE KRİTİK SAATLER
Diğer bölgelerdeki son gelişmeleri de paylaşan Yumaklı, Muğla'nın Fethiye-Üzümlü bölgesindeki yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise saatte 84 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığını belirten Yumaklı, tehlikenin devam ettiğini ve ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu vurguladı.
"YANGIN SAHALARINA GİRMEYİN" UYARISI
Sahada 21 uçak, 69 helikopter ve 3 bin 500'den fazla personelin görev yaptığını aktaran Bakan Yumaklı, Çanakkale'den Mersin'e kadar uzanan kıyı şeridinde aşırı sıcak ve rüzgar riskinin devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulunan Yumaklı, can güvenliği ve ekiplerin koordinasyonu açısından yetkisiz kişilerin yangın sahalarına girmemesi gerektiğini önemle hatırlattı.