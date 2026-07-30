Kazdağları eteklerindeki başlayan yangın 2. gününde... Bakan Yumaklı açıkladı: Tehlike devam ediyor

ALANYA VE FETHİYE'DE KRİTİK SAATLER

Diğer bölgelerdeki son gelişmeleri de paylaşan Yumaklı, Muğla'nın Fethiye-Üzümlü bölgesindeki yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise saatte 84 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığını belirten Yumaklı, tehlikenin devam ettiğini ve ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu vurguladı.