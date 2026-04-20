Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 32 yıllık bir geleneğe sahip olan Taşoda Müzik Festivali, Rektör Naci İnci’nin kararıyla iptal edildi. Söz konusu iptalin öğrenci eylemleri ve kulüp çalışmalarıyla ilişkili olduğu iddia edilirken; Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, bu kararın kurumun kültürel mirasını zedelediğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

T24'ün haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Naci İnci, 32 yıldır düzenlenen Taşoda Müzik Festivali’ni iptal etti. Kararın, kulüp odalarının boşaltılmasına karşı yapılan protestolar ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

KARARA TEPKİ

Taşoda Festivali’nin iptali yalnızca bir etkinliğin takvimden silinmesi olmadığı, Boğaziçi Üniversitesi’nin kuşaklar arası sürekliliğine vurulan bir darbe olduğuna dikkat çekilen açıklamalarda, "Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak, sadece akademik içerikle değil, bu tür ortak hafıza alanlarıyla anlam kazanır; kulüpler, etkinlikler ve festivaller bu sürecin temel bileşenleridir. Sosyal alanlar, öğrencinin kolektif bir kimlik inşa etmesini mümkün kılar. Taşoda Festivali’nin iptali, kampüsün yaşayan, kendiliğinden üreten bir alan olmaktan çıkarılıp denetlenen ve sınırları çizilen bir yapıya dönüştürülmek istendiğini göstermektedir. Öğrencileri edilgenleştiren bir anlayışı, birlikte üretme ve yeni kültürel biçimler yaratma imkânlarının daraltılmasını ve öğrencilerin söz söyleme yerlerinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz. Mesele, yalnızca kaybedilen bir festival değil; kampüsün nasıl bir yaşam alanı olacağına dair verilen mücadelenin güncel bir yansımasıdır" denildi.