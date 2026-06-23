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Kaynak: İHA

Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.B.'ye ait müstakil konutun otoparkında park halinde duran otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye personeli de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak ev yapısına ulaşması engellendi. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında otomobil büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.