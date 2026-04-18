Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, ağabey A.S. ile kardeşi R.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S. yanında bulunan bıçakla kardeşini bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli A.S.’yi de olay yerinde yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınmak istenen ve iddiaya göre alkollü olan A.S. ekiplere zorluk çıkartırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Olayda yaralanan R.S.’de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.