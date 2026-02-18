Kayseri'de, bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası Erciyes kara yolu ulaşıma kapandı.

DOKTOR KAFİLESİ MAHSUR KALDI

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kayseri-Erciyes kara yolu da tipi ve sis nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Polis ekipleri Erciyes Kayak Merkezi’ne gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin geçişine izin vermedi. Yolun özellikle Tekir rampasında kuvvetli tipi olduğu bildirildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin de tipide mahsur kalan doktor kafilesini kurtardığı öğrenildi.