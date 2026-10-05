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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.Ş. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş. bıçaklanarak yaralandı. E.Ş., yakınları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde ve hastanede yaralının getirildiği otomobilde inceleme yaptı. Kavgada otomobilde hasar meydana gelirken, E.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.