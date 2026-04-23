Kuzey Amerika'nın can damarı Colorado Nehri’nin jeolojik geçmişindeki devasa boşluk, bilim dünyasını yıllardır meşgul ediyordu. Yapılan son araştırmalar, nehrin Büyük Kanyon’a ulaşmadan önceki "kayıp 5 milyon yılını" nerede geçirdiğini kanıtlarıyla ortaya koydu.

ZAMAN ÇİZELGESİNDEKİ BÜYÜK BOŞLUK

Jeolojik veriler, Colorado Nehri’nin 11 milyon yıl önce var olduğunu, ancak Büyük Kanyon’daki bugünkü yatağına sadece 6 milyon yıl önce yerleştiğini gösteriyordu. Aradaki 5 milyon yıllık süreçte nehrin nereye aktığı ise tam bir gizemdi. Science dergisinde yayımlanan çalışma, bu sorunun cevabını antik bir gölde buldu: Bidahochi Gölü.

KRİSTAL "ZAMAN KAPSÜLLERİ": ZİRKON İNCELEMESİ

Araştırmanın başındaki John He ve ekibi, bu gizemi çözmek için kaya örneklerindeki zirkon adı verilen mikroskobik kristalleri analiz etti. Uranyum ve kurşun oranları ölçülen bu kristaller, nehrin izini sürmeyi sağladı. 6,6 milyon yıl öncesine ait tortuların, Colorado Nehri’nin kaynağıyla aynı kimyasal imzayı taşıdığı saptandı.Bölgedeki kaya yapılarında bulunan dalga izleri ve büyük balık fosilleri, buranın sadece bir göl değil, nehirle beslenen dinamik bir su sistemi olduğunu kanıtladı.

BÜYÜK TAŞKIN VE KANYONUN DOĞUŞU

Araştırmaya göre Colorado Nehri, milyonlarca yıl boyunca Bidahochi adlı devasa bir gölü besledi. Ancak bir noktada göl yatağından taşan sular, toprağı aşındırarak bugünkü yatağına doğru yeni bir yol açtı. Bu "taşma" olayı, dünyanın en derin kanyonlarından birinin oluşum sürecini başlattı.

40 MİLYON İNSANIN HAYAT KAYNAĞI

Bugün 40 milyondan fazla insana su sağlayan ve 150’den fazla nadir türe ev sahipliği yapan Colorado Nehri'nin bu saklı geçmişi, sadece bir tarih keşfi değil; aynı zamanda gezegenimizin su sistemlerinin ne kadar değişken olabileceğinin bir kanıtı.