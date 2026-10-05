Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kışlık konserve hazırlıkları hızlandı. Ancak sofraya gelene kadar uzun süre kavanozlarda bekleyen konserveler, doğru koşullarda hazırlanmadığında ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.
Kavanozu açmadan önce mutlaka bakın: Ölümcül risk taşıyor
Kışlık konserve hazırlayanlara kritik uyarı geldi. Uzmanlar, yanlış hazırlanan konservelerde gelişebilen tehlikeli bir bakterinin çok düşük miktardaki toksininin bile ağır zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Özellikle bazı sebzelerde risk daha yüksek.Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Mortaş, özellikle ev yapımı konservelerde Clostridium botulinum bakterisine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Toprak kökenli olan bakteri, spor oluşturarak uygun şartlar ortaya çıkana kadar canlılığını koruyabiliyor. Oksijensiz ortam ise bakterinin gelişebilmesi için elverişli koşullardan biri.
İşte tehlikenin konserve kavanozlarında ortaya çıkmasının nedeni de burada yatıyor. Uzmanlara göre özellikle pH değeri 4,6’nın üzerinde olan düşük asitli gıdalar uygun şekilde işlenmediğinde risk oluşturabiliyor.
Evde yapılan kaynatma işlemi de her zaman yeterli olmayabiliyor. Mortaş, uygulanan sıcaklığın bakterileri ortadan kaldırabilmesine rağmen bakterinin dayanıklı sporlarının hayatta kalabileceğine dikkat çekti.
Asıl büyük tehlike ise bakterinin ürettiği botulinum toksini. Mortaş, toksinin son derece güçlü olduğunu belirterek gram düzeyindeki miktarın dahi milyonlarca insanı öldürebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.
Zehirlenmenin ilk belirtileri arasında bulantı ve kusmanın yanı sıra çift görme ve göz kapağında düşüklük bulunuyor. Ağır vakalarda solunum yetmezliği gelişebiliyor ve zehirlenme ölümle sonuçlanabiliyor.
Uzmanlar özellikle şişmiş, kapağı bombe yapmış, açılmış veya sızıntı yapan konservelerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Fasulye, mısır, mantar ve patates gibi düşük asitli sebzelerden hazırlanan konservelerde daha dikkatli olunması öneriliyor.