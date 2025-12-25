Olay, 29 Aralık 2024 tarihinde Malatya Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.E.Y., evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki arkadaşı O.G.'ü pompalı tüfekle yaraladı. O.G., kaldırıldığı hastanede 14 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
Karar duruşması bugün Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.E.Y. ile maktul O.G.'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık M.E.Y.'yi "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın 18 yaşından küçük olması ve uygulanan yasal indirimler dikkate alınarak ceza 15 yıl 10 ay hapse düşürüldü.