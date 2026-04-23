İspanya La Liga’nın 32. haftasında lider Barcelona, sahasında Celta Vigo’yu ağırladı ve karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Spotify Camp Nou’da oynanan mücadelede Barcelona’ya galibiyeti getiren gol, 40. dakikada Lamine Yamal’ın penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla puanını 82’ye yükselten Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı.

Golün hemen ardından Lamine Yamal sakatlık yaşadı ve kendisini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Genç futbolcu tedbir amaçlı olarak oyundan alındı.

ESPN’in haberine göre kulüp sağlık ekibi, oyuncunun sol arka adalesinde yırtık şüphesi üzerinde duruyor.

Yamal’ın durumunun, yaz aylarında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası planlarını etkileyebileceği ve turnuvayı kaçırma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun netleşmesi için beklenmesi gerektiğini belirtti.