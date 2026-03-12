Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’dan gözyaşı döktüren itiraf: Ölümcül hastalığa nasıl meydan okudu?

Atasoy, “Hayat bazen insana dönüşüm fırsatı yaratır ve risk alma fırsatı sunar. Her ne olursa olsun o gelen şeyi deneyimlemek neyi keşfedeceğini öğrenmek önemli. Öğrendiğin şeyi de cesaretle paylaşmak ikinci adım. Çünkü bazen bir kişinin hikâyesi başka bir kişiye ışık olabiliyor. Hayattaki en büyük güç, ne kadar yük taşıdığın ya da taşıyabildiğinle değil de o yükü nasıl taşıdığınla ilgili.” diye konuştu.