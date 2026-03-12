Atasoy, “Kardeşlerim” dizisinde rol aldığı dönemde ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, yaşadığı zorlu süreci ve hayata bakış açısını dinleyicilerle paylaştı.
Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’dan gözyaşı döktüren itiraf: Ölümcül hastalığa nasıl meydan okudu?
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Turkuvaz Akademi’nin düzenlediği söyleşide içten açıklamalarda bulundu.
Samimi ifadeleriyle dikkat çeken oyuncu, bu deneyimlerin kendisine büyük dersler verdiğini vurguladı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, önceki gün Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Turkuvaz Akademi’nin söyleşisine katılan Atasoy, hastalık sürecinden yaşam felsefesine uzanan samimi anlatımlarıyla katılımcılara adeta hayat dersi verdi.
“Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterine hayat verirken, ölümcül bir hastalıkla yüz yüze kaldım. İyileşme sürecimi sessiz, mahremiyetimi kendime saklayarak geçirdim. Sevgili Turkuvaz ailemin çatısı altındaki tv kanalı atv'de yayınlanan dizi çok iyi geliyordu. Bu durumu sadece yöneticilerimizle paylaştım. Sırrımı sadece onlar biliyordu.” diyen Atasoy, hastalıkla nasıl başa çıktığını anlattı.
RİSK ALMAK FIRSAT YARATIR
Kendisine masallarda biçilen role meydan okuyarak 2011’de kırmızı bavuluyla çıktığı yolculuğu aktaran Atasoy, gerçek lüksün insanların hayatına anlam katan deneyimler olduğunu ifade etti.
Atasoy, “Hayat bazen insana dönüşüm fırsatı yaratır ve risk alma fırsatı sunar. Her ne olursa olsun o gelen şeyi deneyimlemek neyi keşfedeceğini öğrenmek önemli. Öğrendiğin şeyi de cesaretle paylaşmak ikinci adım. Çünkü bazen bir kişinin hikâyesi başka bir kişiye ışık olabiliyor. Hayattaki en büyük güç, ne kadar yük taşıdığın ya da taşıyabildiğinle değil de o yükü nasıl taşıdığınla ilgili.” diye konuştu.
“TÜRK KADINI BENCİL OLMAZ“
"Türk kadının olamayacağı bir tek şey bencil olmak. Anadolu kadını diye bir şey var. Kendimizin farkına varalım.” diyerek kadınların gücünü vurgulayan Atasoy, konuşmasını büyük alkışla tamamladı.
Yoğun ilgi gören ve sözleriyle kadınlara ilham veren oyuncu, söyleşi sonunda kitap imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?
Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu, senarist, yönetmen ve yazardır. Sanatçı bir aileden gelen Atasoy'un babası tiyatrocu Sönmez Atasoy (Erzincanlı), annesi ise oyuncu Emel Göksu'dur (Gürcü kökenli göçmen).
İsmi, babasının oynadığı "Fadik Kız" oyunundan esinlenerek konulmuştur. Çocukluğundan itibaren TRT'de çocuk programlarında yer almış ve yeteneğini erken yaşta göstermiş bir isimdir.
Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tamamlamış, aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak bitirmiştir.
Devlet Tiyatroları'nda 6 yıl görev yapmış, idarecilik de yapmıştır. Birçok yabancı dil bilir (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Bulgarca vb.) ve yurt dışında tiyatro eğitimi almıştır.
Kariyerine 2000 yılında başlayan Atasoy, ilk dizisi Bizim Evin Halleri'nde Rüya rolüyle tanınmıştır. Ardından Serseri Aşıklar, Sev Kardeşim, Ah Be İstanbul, Dudaktan Kalbe, Son Bahar, Ah Kalbim gibi yapımlarda rol almıştır. En bilinen rollerinden biri, 2021-2024 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Şengül Eren karakteridir.
Sinema filmlerinde de yer almış; O Şimdi Mahkum (2005), Zeynep'in Sekiz Günü (2007), Beyaz Melek (2007), Mavi Pansiyon (2011) gibi yapımlarda oynamıştır. Kendi yazdığı ve yönettiği projelerle de tanınır; örneğin Muse 90401 (2021) adlı eserini Amerika'da sahnelemiş ve RedCase yapım şirketini kurdu
2011'de babasının vefatından sonra bir süre Amerika'ya yerleşmiş, orada oyunculuk ve yazarlık kariyerini sürdürmüştür. Son yıllarda kadın samuray teknikleri eğitimi alarak Japonya'da uluslararası bir başarı elde ettiği de biliniyor.