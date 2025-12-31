Bilim insanları ve yabancı tıp uzmanları, ekstrem kış koşullarında hayatta kalmak için geleneksel yöntemlerin ötesinde, fizyolojik direnci artıran stratejik korunma yöntemlerini açıkladı.

Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte, düşük sıcaklıkların insan metabolizması üzerindeki yıkıcı etkileri bilim dünyasının ana gündem maddesi haline geldi. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, vücut ısısının hayati organlarda tutulması ve soğuk ısırması (frostbite) gibi kalıcı hasarların önlenmesi adına kritik uyarılar peş peşe geldi.

KATMANLI GİYİNME VE "HAVA YASTIĞI" TEORİSİ

Bilimsel araştırmalar, tek bir kalın kıyafet yerine katmanlı giyinmenin yalıtım kapasitesini %40 oranında artırdığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Robert H. Shmerling, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kıyafet katmanları arasında hapsolan havanın doğal bir termal bariyer görevi gördüğünü belirtti.

Shmerling, pamuklu kumaşların teri emerek vücudu soğuttuğunu, bu nedenle sentetik veya yünlü materyallerin tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

BESLENME VE TERMOJENİK ETKİ

Soğukla mücadelede beslenme alışkanlıklarının metabolik hızı doğrudan etkilediği kaydedildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Metabolizma Uzmanı Profesör Stephen O'Rahilly, vücudun iç ısısını üretmek için yakıta ihtiyaç duyduğunu ve soğuk havalarda protein ağırlıklı beslenmenin "termojenik etki" yaratarak ısınmayı kolaylaştırdığını ifade etti.

O'Rahilly, dehidrasyonun soğuk algısını artırdığına dikkat çekerek, susuzluk hissi olmasa dahi düzenli sıvı tüketiminin termoregülasyon için şart olduğunu aktardı.

HİPOTERMİ RİSKİNE KARŞI ALTIN KURALLAR

Uzmanlar, kar altındaki faaliyetlerde en büyük riskin nem olduğunu savundu.

Islak kıyafetlerin vücut ısısını kuru olanlara oranla 25 kat daha hızlı kaybettiği bilimsel verilerle kanıtlandı.

Mayo Clinic Acil Tıp Uzmanı Dr. Courtney Cassats, titremenin vücudun son savunma mekanizması olduğunu, bu aşamadan sonra zihinsel bulanıklık başladığında acil tıbbi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.