Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon arasına girmişti. Yeni sezon için geri sayım devam ederken, dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması belirsizliği artırdı. İzleyiciler dizinin geleceğini yakından takip etmeye başladı.
İnci Taneleri 3. sezonuyla fırtınalar estirecek “Ya oynayacaz ya oynatacaz” 4 isim birden veda ediyor
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı İnci Taneleri’nin yeni sezonu uzun bir süredir başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu. Uzun bir sürenin ardından dizinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Kadroda 4 ismin birden ayrılacağı öğrenildi.
SEKİZ AYLIK BİR ARANIN ARDINDAN EKRANA DÖNECEK
15 Mayıs’ta yayınlanan 44. bölümle 2. sezonunu noktalayan yapımın, ekibin Netflix için hazırlanan 8 bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından ekrana döneceği öğrenildi.
HİKAYE KALDIĞI NOKTADAN DEVAM EDECEK
Yeni sezon tanıtımıyla birlikte diziden ilk ipuçları da geldi. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu dizide herhangi bir zaman atlaması olmayacak ve hikâye kaldığı noktadan devam edecek.
KADRODA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, diziye iki yeni karakter dahil olurken, mevcut kadrodan da önemli isimler veda edecek. Daha önce Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin ayrılığı konuşulurken, buna dört oyuncunun daha ekleneceği öğrenildi.
Piraye’nin kardeşi Tayfun karakterini canlandıran Özgün Çoban, Aleyna rolündeki Gözde Gürkan, Cenk’e hayat veren Bekir Aksoy ve Sibel karakterini oynayan Begüm Atak, dizinin 3. sezon bölümlerinde yer almayacak.
Öte yandan yayınlanan tanıtımda Dilber karakterinin yeniden sahneye çıkması dikkat çekti. “İşte Dilber halimiz. Ya oynayacağız, ya oynatacağız” sözleriyle yeni sezonda yine ses getirecek sahnelerin izleyiciyi beklediğinin sinyali verildi.
İnci Taneleri’nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü kimdir?
Dilber rolü ile izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?’ ‘İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü hangi dizilerde oynadı?’ İşte tüm merak edilenler…
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.
Oyunculuk kariyerine Kuzey Güney adlı dizi ile başlayan Ergüçlü, Medcezir adlı dizide Eylül adlı karakteri canlandırarak geniş bir kitle tarafından tanındı.
Medcezir dizisinin ardından Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandıran Ergüçlü, Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterine hayat verdi.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Ergüçlü, 2017 yılında "Kahraman" adlı şarkıyı seslendirdi. Ergüçlü, 2018 yılında "Kar" adlı filmde Müzeyyen adlı karakteri canlandırarak 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde "Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.
Hazar Ergüçlü, 2022 yılında "Cahil Periler" adlı filmde başrol oynadı.
DİZİLER VE FİLMLER
Gölgeler ve Suretler (2010)
Kuzey Güney (2011-2013)
Medcezir (2013-2015)
Analar ve Anneler (2015-2016)
Yüksek Sosyete (2016-2017)
Kar (2018)
Cahil Periler (2022)