İnci Taneleri 3. sezonuyla fırtınalar estirecek “Ya oynayacaz ya oynatacaz” 4 isim birden veda ediyor

KADRODA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, diziye iki yeni karakter dahil olurken, mevcut kadrodan da önemli isimler veda edecek. Daha önce Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin ayrılığı konuşulurken, buna dört oyuncunun daha ekleneceği öğrenildi.