Karargâhtan Cepheye: “Düşman boyunduruğuna asla”: Tarihin yazıldığı ilçe

Onur Günü etkinlikleri, öğle namazı öncesinde tarihi İplikçi Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için dua edildi. Namaz çıkışında Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ve ilçe protokolü, vatandaşlarla bir araya geldi.