Karadeniz’de zaman durdu: Dokunanın çocukluğu canlanıyor

Kadın Varsa Çözüm Var Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyleyerek, "Dernek olarak bu yılki sergimizi Yomra Vakfı’nda açmak istedik. 1970’li yıllara ait bir köy evini canlandırdık. O dönemdeki kültürü ve hatıraları gelen ziyaretçilerimize aktarmaya çalıştık. 'Bir Köy Evi Bin Hatıra’ sloganını da kullandık. Gelen misafirlerimizin yoğun duygularına şahit olduk. Küçük bir mutfak, yatak odası ve oturma odasıyla köy evini oluşturduk. Her yıl geri dönüşüm materyallerini kullanarak sergi açıyorduk, bu yıl bir değişiklik yapmak istedik. Babaannem ve anneannemin anıları aklıma geldi. Öyle olunca 'Bir köy evi kuralım' dedik. Bu fikri hayata geçirmekteki amacım; gelecek nesillere bu kültürü aktarmak, yaşlılara da anılarını hatırlatmaktı" diye konuştu.