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Kaynak: İHA

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve il genel meclis üyeleri Dede Yaylası'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen saha incelemesinde; bölgenin tarihi ile kültürel mirasını muhafaza etmek ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla organize edilen "Geleneksel Bahaddin Gazi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri" öncesindeki hazırlıklar masaya yatırıldı. Etkinlik alanındaki tüm altyapı ile üstyapı eksiklerinin tamamlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Söz konusu şenliklerin geçmişe, kültüre ve manevi birikime sahip çıkma hususunda kritik bir role sahip olduğunu belirten protokol üyeleri, bütün Karabük halkını düzenlenecek olan bu anlamlı organizasyona çağırttı.

Geleneksel Bahaddin Gazi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri programı, 2 Ağustos Pazar günü saat 11.00 itibarıyla Dede Yaylası'nda başlayacak.