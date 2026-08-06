Kaynak: AA

Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, Kapadokya semalarında gerçekleştirdiği wingsuit uçuşuyla dikkat çekti.

Yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Avusturyalı sporcu, farklı irtifalarda süzülen balonların arasından geçerek etkileyici bir gösteriye imza attı.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Waltenspiel, uçuş sırasında sıcak hava balonlarını adeta bir slalom parkuruna dönüştürdü.

Yaklaşık 200 kilometre/saat hıza ulaşan deneyimli sporcu, değişken hava koşullarına rağmen balonların arasından güvenli şekilde geçmeyi başardı.

"KARİYERİMİN EN UNUTULMAZ DENEYİMLERİNDEN BİRİ"

Uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Marco Waltenspiel, Kapadokya'daki gösterinin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyledi.

Waltenspiel, "Wingsuit uçuşlarında her zaman doğayla birlikte hareket edersiniz. Ancak bu projede her irtifada bizi farklı rüzgar koşulları karşıladı. Her balona yaklaşırken rotamı yeniden hesaplamam ve saniyeler içinde doğru kararı vermem gerekiyordu. Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

"KUSURSUZ KOORDİNASYON GEREKİYORDU"

Uçuş boyunca Waltenspiel'e eşlik eden Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst ise organizasyonun yoğun hazırlık gerektirdiğini belirtti.

Fürst, "Bu proje yalnızca hız değil, kusursuz bir koordinasyon da gerektiriyordu. Bir yandan birbirimizi takip ederken diğer yandan sürekli değişen hava koşullarına uyum sağlamak zorundaydık. Ortaya çıkan görüntüler kadar perde arkasındaki hazırlık süreci de en az onlar kadar etkileyiciydi." dedi.