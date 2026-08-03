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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba organizasyonu Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, el yapımı tahta arabalarıyla Tunca'nın 1.400 metrelik yeni parkurunda mücadele etti.

Keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve yerel sürprizlerle dolu parkurda yarışmacılar bitiş çizgisine ulaşabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yalnızca çivi veya vida kullanılarak monte edilen, motor ya da dış destekle çalışan herhangi bir mekanizmaya izin verilmeyen tahta araçlarla düzenlenen organizasyonda ustalık, yaratıcılık ve cesaret ön plana çıktı.

RED BULL SPORCULARI DA PARKURDAYDI

Etkinliğe Red Bull sporcuları Isopower olarak tanınan İsmail Can Yerinde, Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da katıldı.

Tunca'nın yokuşlarında gerçekleştirilen gösteri yarışında kıyasıya mücadele eden sporcular arasında birinciliği Bahattin Sofuoğlu elde etti.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Bu yılki organizasyona 44 erkek, 20 kadın ve 13 veteran olmak üzere toplam 77 yarışmacı katıldı.

Yarışların sonunda kadınlar kategorisinde Pınar Aytemiz birinciliğe ulaşırken, erkekler kategorisinde Fatih Çukur, Red Bull Formulaz'da üçüncü kez zafere ulaştı.

Tasarım Ödülü ise Turan Selimoğlu tarafından hazırlanan tahta araca verildi.

TSUNODA'DAN FORMULAZ YORUMU

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye gelmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında Formulaz aracını deneyimledi.

Tamamen el yapımı ve yer çekimiyle hareket eden araç için Tsunoda, direksiyon tepkilerini "Tıpkı bir Formula 1 aracı gibi çok hızlı." sözleriyle değerlendirdi.

Japon pilot, esprili bir dille "Biraz daha güçlü bir motoru olsa çok daha güzel olurdu." ifadelerini kullandı.

16 YILLIK GELENEK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

1900'lü yılların başına kadar uzanan Karadeniz'in tahta araba geleneği, Tunca beldesinde uzun yıllar çocuk oyunu olarak yaşatıldı.

2009 yılında festival formatına kavuşan organizasyon, Red Bull'un desteğiyle zaman içinde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte tanınan bir etkinliğe dönüştü.

Red Bull Formulaz, yalnızca bir hız yarışı olmanın ötesinde Tunca'nın kültürel mirasını yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda yarışmacılar keçi yününden yapılan kıl çoraplar ve kara lastiklerle parkura çıkarken, yarışın startı bölgede geleneksel olarak kullanılan ve patlama sesi çıkaran "xaşattule" ile veriliyor.

ÜNİVERSİTELERE DE TAŞINDI

Etkinlik öncesinde Red Bull Formulaz heyecanı üniversitelere de taşındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler tahta araba kültürüyle buluşturuldu.