Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi ile kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Musaba ve Guendouzi'nin Süper Kupa'da çıktıkları ilk maçlardaki katkılarıyla transfer başarısını gözler önüne seren Fenerbahçe hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI VE DEVİN ÖZEK GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Son olarak gündemine elit orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi alan Sarı Lacivertliler bu transferde temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek Dubai'ye giderek Kante transferi için temaslarda bulunuyor.

AL ITTIHAD AYRILIK KONUSUNDA İKİLEM YAŞIYOR

Fenerbahçe 34 yaşındaki Fransız yıldızı bir an önce kadrosuna katmak isterken Suudi Arabistan ekibi Al-Ittıhad ise sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kante'yi devre arasında elden çıkarma noktasında kararsızlık yaşıyor.

FENERBAHÇE KANTE TRANSFERİNDE CİDDİ MESAFE KATETTİ

Buna rağmen edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe Kante transferinde hem tecrübeli oyuncuyu hem de Al-Ittıhad'ı ikna etme konsunda yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe katetti.

Başkan Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde bir transferin daha biteceğini sarı lacivertli camiaya müjdelemesinin ardından gözler Kante için yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca çevrildi.

PİLOT TRANSFERİ DUYURDU BİLE: 'HOŞ GELDİN KANTE' PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Tam bu noktada Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotundan N'Golo Kante paylaşımı gelmesi taraftarları havalara uçurdu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran pilotun 'Hoş geldin Kante' paylaşımı kısa sürede birçok sayfa tarafından paylaşılarak ses getirdi.