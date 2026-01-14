Eskişehir’de bisikletle seyir halindeki bir vatandaşa çarpmasının ardından silah çekerek tehdit ve hakarette bulunan şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 296 fişek, 2 boş kovan, 2 mermi çekirdeği, 5 bıçak ve 1 kılıç ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.