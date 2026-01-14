CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmemesine isyan etti.

Başarırı, Genel Kurul'un üst üste 4 kez Genel Kurul'un kapandığını söyleyerek, "Emekliye 20 bin lira maaş önerenler aldığı bunca maaşın hakkını verip şurada oturamıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) üst üste dört kez AK Parti milletvekillerinin Meclis'e gelmediği için Genel Kurul'un kapandığını öne sürerek sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tepki gösterdi. Başarır, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ilk. 23. dönemden bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu meclis iktidar sıralarının burada vaziyet etmediği için, yoklama alınamadığı için kapandı. Dört gün üst üste. Bu tarihte bir ilk. Yaparsa AKP yapar.

"BURAYA GELMEYENLERİ HALKA ŞİKAYET EDİYORUZ"

Madem emekliye değer veriyorsunuz. Madem bu yasalara bu kadar önem veriyorsunuz, neden buraya gelmiyorsunuz? Emekliye 20 bin lira maaş önerenler aldığı bunca maaşın hakkını verip şurada oturamıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu , muhalefet her şeye rağmen burada. Buraya gelmeyenleri halka şikayet ediyoruz."