Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan akciğerinde kötü huylu kitlenin olduğunu talihsiz bir kaza sonucu öğrenmişti. Ünlü sanatçı hastalığının nedenini ilk kez açıkladı.

ELEKTRONİK SİGARALAR SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Pekkan, akciğerinin alt lobunun alınıp ameliyat olduğunu sağlık durumunun da iyiye gittiğini açıklamıştı. Pekkan, hastalığının nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pekkan, doktorunun daha önce kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söylediğini belirterek, elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığını vurguladı.

‘GENÇ ARKADAŞLARIM ASLA KULLANMASIN’

“Kimse elektronik sigaranın dumanı kokmuyor diye düşünmesin, çok zararlı. Genç arkadaşlarım asla tütün kullanmasın” diyen Pekkan, geçmişte edindiği bu alışkanlığın bedelini bugün ödediğini ifade etti.

Pekkan, elektronik sigara ve tütün kullanımının kendisine zarar verdiğini açıkladı.

‘BENİ MAHVETMİŞ’

Ünlü sanatçı, “Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. O dönem normal geliyordu, zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz” diyerek uyarıda bulundu.