Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Türkiye Kamu-Sen Aksaray İl Temsilciliği, kamu görevlileri ve emeklilerin yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekmek amacıyla önemli bir basın açıklaması düzenliyor. “Ücrette hakkaniyet, vergide adalet” talebiyle yapılacak açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersiz kaldığı ve vergi yükünün adil şekilde dağıtılmadığı vurgulanacak.

Türkiye Kamu-Sen Aksaray İl Temsilcisi Ali Toprak, yaptığı çağrıda kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerini bir kez daha güçlü şekilde dile getireceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Talebimizi bir kez daha yinelemek ve kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin haklı beklentilerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklaması yapıyoruz. Ücrette adalet sağlanmadan, vergide hakkaniyet tesis edilmeden kamu çalışanlarının refahından söz edilemez.”

Basın açıklaması,

14 Ocak Çarşamba günü saat 12.30’da Aksaray Defterdarlığı önünde gerçekleştirilecek.

Kamu-Sen Aksaray İl Temsilciliği, başta kamu çalışanları ve emekliler olmak üzere tüm Aksaraylı vatandaşları bu haklı talebe destek vermeye davet etti. Yapılacak açıklamada; gelir vergisi dilimleri, maaşların enflasyon karşısındaki erimesi ve sosyal adalet vurgusunun ön planda olması bekleniyor.

Ali Toprak, açıklamasının sonunda Aksaray halkına çağrıda bulunarak, “Kamu çalışanlarını, emeklilerimizi ve Aksaraylı hemşerilerimizi yanımızda görmek istiyoruz” diyerek dayanışma mesajı verdi.