Kalp ve göz sağlığına destek: Tamamen organik hasadına başlandı

Tuzla Gölü'nden poyrazla gelen tuz domatese sindiği için extra tuz kullanmaya gerek kalmaz. Bu yıl yağışlar nedeniyle verim düşse de sulu ve lezzetli yapısıyla yoğun talebe yetişmekte zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Eylül başında başlayan harvest süreci kasım ayına kadar devam edecek.