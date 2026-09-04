Bu yıl yağışlar nedeniyle verim düşse de sulu ve lezzetli yapısıyla yoğun talebe yetiştirilemiyor.
Kalp ve göz sağlığına destek: Tamamen organik hasadına başlandı
Göz sağlığı, göz yorgunluğu ve kalp sağlığını destekleyen domateste hasat başladı. Tuz gölünün poyrazıyla kendinden aroması ile yetişen domatesin hasadı yağmurlar nedeniyle 1 ay gecikmeli başladı.Kaynak: DHA
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi’nde, kuşaktan kuşağa aktarılan ata tohumlarıyla yetiştirilen ve bölgenin adıyla özdeşleşen Karahıdır domatesinde bu yılın ilk hasadı yapıldı.
Bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ekimi geciken ve normal şartlarda daha erken toplanan tescil adayı domatesin hasadı, 1 ay gecikmeyle eylül ayında başladı.
Tuzla Gölü kenarındaki farklı ekosistemde yetiştirilen Karahıdır domatesi; çamuru, tuzu ve poyraz esintisinin getirdiği doğal mineral dengesi sayesinde kendine has benzersiz bir aromaya sahip oluyor.
Mahalledeki kadınların kurduğu kooperatif aracılığıyla pazarlanan ürün, toprağa gölden taşınan tuz katmanı sayesinde "tuz atılmadan tüketilebilen" yapısıyla dikkat çekiyor. 13 yıldır organik tarım yapan Hülya Sarıkaya, "Ata tohumu olduğu için meyvelerimiz iri ve şekilsizdir.
Tuzla Gölü'nden poyrazla gelen tuz domatese sindiği için extra tuz kullanmaya gerek kalmaz. Bu yıl yağışlar nedeniyle verim düşse de sulu ve lezzetli yapısıyla yoğun talebe yetişmekte zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Eylül başında başlayan harvest süreci kasım ayına kadar devam edecek.