Kış aylarının gelmesiyle birlikte spor alışkanlıklarını açık havada sürdüren bireyler için ciddi sağlık uyarıları yapıldı.

Bilimsel veriler, dondurucu soğuklarda yapılan yüksek tempolu egzersizlerin, kalp kası üzerindeki yükü beklenmedik seviyelere çıkardığını kanıtladı. Özellikle sabah saatlerinde yapılan antrenmanların, vücudun biyolojik saati ve düşük sıcaklık birleştiğinde "sessiz bir tehdit" haline geldiği vurgulandı.

BİLİMSEL VERİLER VE FİZYOLOJİK BASKI

Journal of Clinical Medicine'de yayımlanan güncel araştırmalar, soğuk havaya maruz kalan vücudun ısı kaybını önlemek amacıyla vazokonstriksiyon (damar büzüşmesi) sürecine girdiğini ortaya koydu. Bu süreçte kan basıncı aniden yükselirken, kalbin kanı pompalamak için ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı arttı. Ancak daralan damarlar nedeniyle kalbe giden oksijen miktarında kısıtlanma yaşandığı ve bu durumun iskemiye zemin hazırladığı kaydedildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyolog Dr. Aaron Baggish, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, soğuk havanın koroner arterler üzerindeki doğrudan etkisine değindi.

Baggish, "Soğuk hava sadece akciğerleri değil, doğrudan dolaşım sistemini etkileyen bir stresör vazifesi gördü. Kalbin hem soğukla savaşmak hem de egzersiz yükünü taşımak zorunda kalması, özellikle risk grubundaki bireylerde ani kalp durmalarını tetikledi" ifadelerini kullandı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) sözcüsü ve Mayo Clinic uzmanı Dr. Martha Gulati ise kış sporları ve ağır fiziksel aktiviteler hakkında önemli bir noktaya parmak bastı.

Gulati, "Vücut ısısının düşmesiyle birlikte kanın pıhtılaşma eğiliminin arttığı gözlemlendi. Bu durum, hâlihazırda plak birikimi olan damarlarda tıkanma riskini maksimum seviyeye çıkardı. Soğukta yapılan egzersizin, sıcak havaya oranla kalbi iki kat daha fazla yorduğu bilimsel bir gerçek olarak kayıtlara geçti" dedi.

RİSK GRUPLARI İÇİN ÖNLEMLER

Araştırmalar, özellikle 45 yaş üstü erkekler ve 55 yaş üstü kadınların soğuk havada kontrolsüz egzersizden kaçınması gerektiğini gösterdi.

Uzmanlar, dışarı çıkmadan önce mutlaka kapalı alanda ısınma hareketleri yapılmasını ve göğüs bölgesini soğuktan koruyacak termal kıyafetlerin tercih edilmesini önerdi.