Gana'nın başkenti Accra'da her gün yaklaşık 2.800 ila 3.000 ton katı atık meydana geliyor. Bu atık yükünün 300 ila 450 tonluk devasa bir kısmını ise çevreye ciddi zararlar veren plastik atıklar oluşturuyor.
Kaldırım taşları tarih oluyor: Betonun yerine geçecek
Gana'da geliştirilen yenilikçi bir üretim yöntemiyle çevre kirliliğine yol açan plastik atıklar kaldırım taşına dönüştürülüyor. Beton bloklara kıyasla çok daha düşük maliyetle üretilen ve çimento kullanılmadan hazırlanan bu yeni ürün, küresel atık yönetiminde sürdürülebilir bir alternatif oluyor.Kaynak: Diğer
Ülke genelinde ortaya çıkan plastik atığın sadece yaklaşık yüzde 5'inin geri dönüşüme kazandırılabilmesi, alternatif geri dönüşüm modellerini zorunlu kılıyordu.
Başkentte kullanılmaya başlanan yeni sistem, hem doğaya atılan plastik miktarını azaltmayı hem de inşaat ve altyapı sektöründe geleneksel beton bloklara kıyasla çok daha ekonomik bir üretim sağlamayı hedefliyor.
Çimento Kullanılmadan Üretiliyor
Projeyi hayata geçiren Nelson Boateng tarafından kurulan Nelplast şirketi, plastik atıkları çimento veya bitüm kullanmadan kaldırım taşına dönüştürmeyi başardı. Çevreci üretim süreci şu adımlarla gerçekleştiriliyor:
Kırma ve Temizleme: Toplanan plastik atıklar makinelerde eziliyor, yıkanıyor ve kurutuluyor.
Presleme: Çimento bağlayıcısına ihtiyaç duyulmadan, kum ve plastiğin dayanıklı birleşimiyle bloklar oluşturuluyor.
Karışım ve İşleme: Kurutulan plastikler kum ile karıştırılarak özel üretim makinelerine sevk ediliyor.
Maliyeti Beton Bloklardan Daha Düşük
Şirketin paylaştığı bilgilere göre, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bir kaldırım taşının maliyeti yaklaşık 1 dolar seviyesinde bulunuyor.
Piyasadaki geleneksel beton kaldırım taşlarının ortalama maliyetinin ise yaklaşık 1,50 dolar olduğu hesaplanıyor. Yüzde 33'lük bu maliyet avantajı, yerel yönetimler ve özel sektör için büyük bir tasarruf potansiyeli sunuyor.
Düşük maliyetli ve çevreci üretim modeli sayesinde uygulamanın farklı şehirlerde ve yapı alanlarında da yaygınlaşması planlanıyor.